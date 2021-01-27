Местный суд определил место жительства малолетнего ребенка с отцом, отказав в аналогичном встречном иске матери. Апелляционный же суд определил место жительства ребенка с матерью, а в удовлетворении иска отца отказал. А коллегия судей гражданского суда ВС отменила решения судов предыдущих инстанций, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Обоснование решения ВС

Апелляционный суд, отказывая в удовлетворении иска отца, фактически руководствовался презумпцией определения места жительства ребенка такого возраста и пола с матерью и положил бремя доказывания опровержения этой презумпции в истца. Такой подход противоречит принципам семейного законодательства Украины и обязательным в этом деле положениям международных договоров, не было учтено прецедентных решений Европейского суда по правам человека.

Апелляционный суд ошибочно ограничился констатацией того, что при рассмотрении дела не установлено обстоятельств, при которых малолетний ребенок может быть разлучен с матерью. Он не учел, что в Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 реализован принцип примата интересов ребенка над всем.

Суд апелляционной инстанции должным образом не мотивировал свое решение об отклонении заключения органа опеки и попечительства, согласно которому определено, что наилучшим интересам ребенка будет отвечать его совместное проживание с отцом, и принял во внимание только акт обследования условий проживания матери. Однако он не учел, что по встречному иску матери органом опеки и попечительства не составлен вывод о целесообразности проживания ребенка вместе с матерью, а акт обследования условий проживания не является по своей сути и содержанию заключением органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с одним из родителей.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций рассмотрели дело при отсутствии заключения органа опеки и попечительства по месту жительства матери, которое должно быть составлено для обеспечения надлежащего рассмотрения встречного иска, что является нарушением ст. 19 СК Украины.

Приняв во внимание заключение специалиста по результатам проведения психологического исследования, апелляционный суд не учел, что он основывается на объяснениях матери, а также отдельных письменных документах, предоставленных только одной стороной - ответчиком; психолог не исследовала материалы дела, лично не общалась с малолетним ребенком и отцом ребенка. Заключение психолога содержит общие выводы о связи матери с ребенком такого возраста без учета фактических обстоятельств дела.

Ранее Верховный суд объяснил, когда апелляционный суд не может рассматривать дело по существу.

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