Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 27 января принял участие во встрече политических советников лидеров государств Нормандской четверки. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса президента.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников, отчитались о результатах встречи у Зеленского.

Как писала "Страна", встреча советников лав Украины, России, Германии и Франции была запланирована на 22 января, но ее перенесли.

А предыдущая встреча прошла 12 января в Берлине. Мы приводили рассказ о ней советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.