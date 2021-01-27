Экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который обвиняется СБУ в организации подготовки убийства его коллеги Андрея Наумова, отреагировал на выдвинутое ему подозрение.

Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

"Для особо одаренных: мне никто не вручил никакое подозрение, потому что подозрение вручается лично. Приглашаю клоун-труппу Баканова 2 февраля в Брюссель - только не забудьте аккредитоваться, там уже очередь", - написал Нескоромный.





Напомним, что экс-первый замглавы СБУ Нескоромный даст в Брюсселе пресс-конференцию о коррупции в украинской власти. Мероприятие запланировано на 10:00 (09:00 по Киеву - Ред.), оно будет транслироваться онлайн.

В Киеве 22 января правоохранители попытались задержать экс-первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

Также "Страна" сообщала, что экс-заму главы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации убийства главы управления СБУ Наумова. Также принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения