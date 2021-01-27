Министерство финансов приказом от 19.11.2020 № 716 внесло изменения в Порядок применения административного ареста имущества налогоплательщика.

Приказ вступил в силу 22 января 2021 года, сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Приказом предусмотрено, в частности, расширение перечня обстоятельств, при которых может быть применен административный арест имущества налогоплательщика.

Порядок применения административного ареста имущества налогоплательщика дополнен нормой, согласно которой арест имущества может быть применен, если нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.

Налоговики также напомнили, что кроме указанной (новой) нормы, арест имущества может быть применен также, если выясняется одно из следующих обстоятельств:

- налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

- физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу;

- налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки или от допуска должностных лиц налогового органа;

- отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия РРО;

- отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в налоговом органе или когда налогоплательщик, который получил налоговое уведомление или имеет налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;

- налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния сохранения имущества, находящегося в налоговом залоге;

- налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, которое передается в налоговый залог;

- налогоплательщик, осуществляющий наличные расчеты и/или осуществляющий деятельность, подлежащую лицензированию, отказывается от проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличности).

Поэтому при наличии одного из приведенных обстоятельств руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) налогового органа принимает решение о применении ареста имущества налогоплательщика.

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