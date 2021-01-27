Сегодня, 27 января, представители Службы безопасности Украины объявили в розыск экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого обвиняют в организации подготовки убийства его коллеги Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Принимаются меры по розыску Д. А. Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения", - заявили в пресс-центре.

Ранее мы приводили мотив попытки убийства, в организации которого подозревают экс-зама главы СБУ.

Напомним, что первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в пятницу, 22 января, задержали в Киеве, однако оказалось, что он сбежал в наручниках.

Также "Страна" сообщала, что по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.