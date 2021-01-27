Конституционный суд Украины открыл производство о конституционности положений медицинской реформы, включая те, на основании которых Кабмин ввел карантин. Представление в суд подала 6 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале депутат фракции "Слуги народа" и постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Совгиря отметила, что в своем представлении Денисова обжаловала ряд положений законодательства в сфере здравоохранения, в том числе и те, которые дают правовое основание для введения Кабмином карантина.

Так, в конституционном представлении обжалованы положения законов о медицинской реформе, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

В представлении сказано, что искусственное разделение конституционно определенной единой сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на две сети - государственных и коммунальных учреждений здравоохранения - фактически отрицает конституционные основы существующей системы здравоохранения и не позволяет должным образом обеспечить общественные и общегосударственные интересы при принятии управленческих решений по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Также в конституционном представлении обжаловано положения закона от 28 декабря 2014 № 76-VIII, которым отменен мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

Относительно положений законов, дающих правительству полномочия вводить карантин, в конституционном представлении говорится, что эти положения сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения Кабмином конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование, возможность ограничения которых не предусмотрена Конституцией Украины .

Суд решил открыть производство по этому презставлению.

"Конституционный суд открыл производство по конституционному представлению уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека относительно конституционности некоторых положений законодательства в сфере здравоохранения, в том числе и тех, которые представляют собой правовое основание для введения Кабинетом министров карантинных ограничений", - написала Совгиря.

Напомним, 11 марта 2020 года Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса.

По данным демографов, карантин не только сделал проблематичным доступ к медицине, но и отбросил многих украинцев за черту бедности.