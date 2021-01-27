Кабмин поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, 27 января, сообщается на сайте правительственного портала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что общая сумма компенсаций составит 1,4 миллиарда гривен.

"Важно, что это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Подчеркиваю, что людям не надо будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматические", - отметил он.

Соответствующее постановление правительство приняло с доработкой.

"Мы подчеркивали, что это предельная цена. То есть, газоснабжающие компании могут ставить цену и меньше, чтобы бороться за потребителя. Вчера газоснабжающие компании опубликовали свои цены, и мы увидели, что действительно есть цены, меньше 6,99 грн", - отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что на этой неделе должны финализировать меморандум относительно тарифов на отопление и горячую воду с Ассоциацией городов Украины. Также будет принято решение, которое позволит не применять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные газ и тепло в январе.

Ранее сообщалось, что предпринимателям отказывали в компенсациях "за локдаун".

Также мы писали о том, что украинцам начали приходить счета за отопление на десятки тысяч гривен.