Служба безопасности Украины, которая обнародовала подозрения экс-заму главы СБУ Дмитрию Нескоромному, сообщила о возможных мотивах организации подготовки убийства его коллеги Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

"Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщали, что в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время сообщалось, что его так и не задержали и он сбежал в наручниках.

Кроме того, по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.

В сути громкого скандала разбиралась "Страна" в своем материале.