Налоговая социальная льгота не может быть применена к доходам предпринимателя, другим доходам, отличным от заработной платы.

Об этом разъяснили в Главном управлении ГНС во Львовской области.

Если физическое лицо - предприниматель является одновременно наемным работником, то к зарплатным доходам можно применить налоговую социальную льготу по месту труда.

С 1 января 2021 года в соответствии с Законом "О Государственном бюджете на 2021 год" размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен.

Соответственно размер налоговой социальной льготы в 2021 году будет составлять 1135 грн. (50 % размера прожиточного минимума, установленного на 1 января).

Для отдельных категорий работников статьей 169 НКУ установлен повышенный размер НСЛ (100 %, 150 % и 200 %).

НСЛ применяют к доходу, если он не превышает прожиточный минимум, действующий для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн. (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ).

Предельный доход для применения НСЛ в 2021 году составляет: 2270 грн. х 1,4 = 3180 грн.

Ранее в ГНС рассказали, как изменился предельный размер дохода для ФОПов I-III групп с 1 января.

Также мы в виде инфографики публиковали важные цифры и даты для ФОПов-единщиков в I полугодии 2021 года.