Президент Украины Владимир Зеленский 27 января внес в Верховную Раду как неотложный законопроект под номером 4651. Документ предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование.

Карточка проекта появилась на сайте парламента.

Полное название документа - "Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления"

Текст документа на сайте Рады пока отсутствует, но ранее сообщалось о намерении Офиса президента изменить законопроектом статью 366-2 ("Декларирование недостоверной информации") и статью 366-3 ("Непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления") Уголовного кодекса Украины.

Так, предлагается внести изменения в ст. 366-2 Уголовного кодекса, предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 366-3 Уголовного кодекса, согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

"Президент Украины последовательно придерживается своей принципиальной позиции по бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии", - прокомментировал новость председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин из фракции "Слуги народа".

Его слова приводит Телеграм-канал одноименной партии.

Парламентарий также напомнил, что проект закона рассматривал Совет национальной безопасности и обороны.

"И я согласен, что борьба с коррупцией - это вопрос национальной безопасности Украины. Я полностью поддерживаю позицию президента", - подытожил он.

Президент 27 января 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправлении".

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование и отдельные полномочия НАПК.

В начале декабря Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации. Президент Зеленский подписал принятый ею закон в конце декабря.