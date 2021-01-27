Сегодня, 27 января, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в соцсети.

В частности, экс-заместителю главы СБД Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Принимаются меры для обыска Нескоромного с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба безопасности Украины Юрий Расюк решили лишить жизни главы СБУ Андрея Наумова", - сообщили в пресс-центре.

Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

"По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", - сообщили в СБУ.

По словам правоохранителей, фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.



Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.









Ранее "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента заявил, что Нескоромный причастен к заказу убийства генерала СБУ Наумова.

Напомним, что в пятницу, 22 января, в Киеве был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. В тоже время сообщалось, что его так и не задержали и он сбежал в наручниках.