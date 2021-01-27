Американский миллиардер и один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс, который недавно сделал прививку от коронавируса, считает, что человечество ждут новые пандемии и мир должен к ним подготовится.

Об этом он заявил во время интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Так, миллиардер считает, что мир не готов к следующей пандемии, но "надеется, что через два года все будет иначе". По его мнению можно подготовить очень много, в частности вакцины, тесты и медикаменты. Что касается текущего положения дел, то Гейтс отметил, что "терпение людей определенно на исходе", особенно это касается тех, у кого нет возможности устроить для детей онлайн-обучение, и в общем людям понадобится около года чтобы вернуться в нормальный ритм жизни.

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - предполагает основатель Microsoft.

Билла Гейтса обвиняют в заговоре вокруг коронавируса, в причинах этой конспирологической теории подробно разбиралась "Страна".

Напомним, ранее Билл Гейтс предсказал, что режим самоизоляции в США продлится до 2022 года.

Также сообщалось, что по мнению Гейтса следующая пандемия неизбежна уже в ближайшие годы.