Заслуженный артист России 90-летний Иван Краско, который якобы стал отцом в шестой раз, решил проверить свое отцовство с помощью ДНК-теста.

Об этом сообщает портал "Life" в среду, 27 января.

В частности, директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что сделанный ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего киноактера Ивана Краско.

"Тест был проведен после новостей о том, что артист в шестой раз стал отцом. ДНК-диагностика не показала его родства с новорожденной дочерью молодой любовницы Юлии Кичемасовой", - сообщил директор артиса.

"Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ", - сказал Смородинов.

Он добавил, что Краско не был сильно шокирован этим, так как пожилой актер "ко всему привык за эти годы".

Также директор артиста рассказал, что Краско не намерен воспитывать ребенка. Он подчеркнул, что после отрицательных анализов ДНК-теста Кичемасова больше не звонила 90-летнему возлюбленному.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшему королю Бельгии после ДНК-теста пришлось признать внебрачную 51-летнюю дочь. Альберт II сдал тест ДНК под угрозой гигантского штрафа.

Также напомним, что Джастин Тимберлейк стал отцом во второй раз. Беременность его избранница скрывала до последнего.