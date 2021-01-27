Каннский кинофестиваль перенесли
Ежегодный Каннский международный кинофестиваль, который традиционно проводят во Франции, а в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса, перенесли с мая на июль.
Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля в своем Twitter-аккаунте.
"Первоначально запланированный на 11–22 мая Каннский международный кинофестиваль пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае. В этом году он должен был пройти с 12 по 23 мая.
Напомним, в прошлом году организаторы Каннского кинофестиваля в начале перенесли даты проведения с мая на лето. А потом и вовсе отменили его из-за пандемии коронавируса.До 2020 года Каннский кинофестиваль отменяли только один раз - в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.
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