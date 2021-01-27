В среду, 27 января, мировые цены на нефть эталонных марок снова перешли к росту на фоне данных публикации Министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 КСК составляет $55,72 за баррель, что на $0,08 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В тоже время цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $52,64 за баррель, что на $0,03 (0,06%) выше уровня на закрытие рынка во вторник. Ранее оба контракта временно переходили к снижению в ходе торгов.

Согласно данным еженедельного доклада Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей до 476,65 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 2,47 млн и составили 247,69 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 815 тыс. баррелей, до 162,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,3 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Они также ожидали, что данные покажут рост запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Кроме того, поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания сокращения предложения. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

"Продолжающееся снижение ежедневного прироста случаев Covid-19 в США способствует улучшению прогнозов энергетического спроса, поскольку вероятность смягчения некоторых карантинных мер растет по мере вакцинации", - сказала стратег DailyFX Маргарет Янг.

Тем временем, как отмечает S&P Global Platts, объемы переработки нефти в Китае в январе-феврале, скорее всего, останутся высокими, несмотря на снижение потребления топлива из-за новой вспышки COVID-19. Нефтеперерабатывающие компании стремятся сократить свои запасы сырой нефти и воспользоваться доступными в стране мощностями хранения нефтепродуктов.

Напомним, новый президент США Джо Байден планирует остановить программу лизинга месторождений газа и нефти на федеральной территории. В ходе предвыборной кампании Байден заверял, что будет вести страну к "уходу от нефтяной отрасли" из-за загрязнения окружающей среды.

Также сообщалось, что Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.