В четверг, 28 января, в Украину придет циклон с атмосферными фронтами, который принесет с собой осади и небольшие "минусы".

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, проявление осадков в стране зависит от температуры воздуха. Например, на востоке Украины теплая воздушная масса и наблюдаются дожди, на Западе в связи с небольшими "минусами" возможен снег.

"28 января в Украине по-прежнему гуляет циклон - на Юге, Западе и Севере ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер", - пишет Диденко, предупредив водителей о обязательной внимательности на дорогах.

На Западе завтра существенные осадки маловероятны, однако будет пасмурно. На Востоке - временами дождливая погода.

В четверг температура воздуха будет колебаться от ноля до -3 градусов. В восточных, южных областях и в Днепропетровской области +2...+7 градусов.

На дорогах Украины, где будет наблюдаться похолодание, там и возможен гололед.

В Киеве синоптик прогнозирует снег, в связи с этим покрытие дорог может быть скользким. Температура воздуха ночью опустится до небольших "минусов", днем будет колебаться от -1 до +1.







Ранее "Страна" сообщала, как защититься от перемен погоды метеозависимым людям, так как синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

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