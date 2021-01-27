Студент медицинского университета Запорожья родом из Нигерии записал ролик, в котором высказал недоумение по поводу принудительной украинизации, новый виток которой начался 16 января. За это на него объявили охоту радикальные националисты, назвав "нигрой с русскомирской челюстью". Сторону радикалов принял вуз, в котором учится нигериец.

26 января африканский студент, который ведет соцсети и YouTube-канал с обучающими английскому языку роликами под ником Олан Шон (Olan Sean), в своем ТикТок-аккаунте выложил минутное размышление об украинизации.

Парень сказал, что ему стыдно за тех, кто принуждает русскоязычных говорить на украинском языке.

"Мне очень стыдно за некоторых украинских людей, особенно тех, которые живут в западной части Украины. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части Украины, и тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке?" - спросил он.

Студент напомнил, что у каждого есть право выбора.

"Это какие-то недалекие люди, которые считают, что все живут в одной стране и все должны говорить на одном языке. Это какие-то нищие люди, которые не понимают, что у людей есть свой выбор. Если я решил общаться на каком-то языке, это значит, что этот язык мне доступен. Украинский... я его плохо знаю, потому что меня ему никто не учил. Я не родился здесь, в Украине. Я не обязан говорить. И не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай Бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь", - заявил африканец.

"Не дай бог получить украинский паспорт и стать частью такого народа" — африканский студент, который учится в медуниверситете Запорожья, раскритиковал "мовный закон". pic.twitter.com/jSOeI3lBRA — Сергей из Киева. (@SergUA63) January 26, 2021

После этого на Шона объявили охоту неонацисты. радикальные националисты и откровенные расисты. Например, в Телеграм-канале "Опусти вату", который занимается поиском личных данных и травлей инакомыслящих, Шону посвятили несколько оскорбительных постов откровенно расистского характера. Радикалы нашли и вывесили его личные данные, призвав "дать ему несколько уроков кроткой украинизации".

Видимо, студенту стали поступать угрозы, после чего он записал сразу три ролика с извинениями (сейчас его ТикТок закрыт для всеобщего доступа).

В одном из них Шон рассыпается в извинениях.

"Дорогие украинцы! Я очень уважаю ваш народ... Если я как-то выражался неправильно, я перед вами извиняюсь... Я бы говорил на украинском языке, но к сожалению я его не знаю. Меня ему не учили. Пожалуйста, если кто-то готов меня обучать украинскому, я с большим удовольствием хочу говорить на украинском языке. Я дуже люблю Украину!" - сказал парень с несколько испуганным видом.

Во втором ролике он, десять раз извинившись, пообещал выучить украинский и следующий ролик записать уже на нем. А в третьем сказал, что самые добрые люди живут на западной Украине.

Эти ролики с сарказмом и новыми расистскими выпадами прокомментировали в Телеграм "Опусти вату".

Руководство Запорожского медицинского университета заняло сторону радикалов. На сайте вуза 26 января появилась заметка под заголовком "Университет возмущен поступком иностранного студента".

"Коллектив Запорожского государственного медицинского университета глубоко возмущен видеозаписью, распространенной в сети TikTok, и осуждает личную позицию студента - иностранного гражданина. В ЗГМУ большое внимание уделяется интеграции иностранцев в украинское студенческое сообщество и предотвращению ксенофобских проявлений: иностранные студенты обязательно изучают украинский язык, знакомятся с историей и традициями украинского народа, поощряются к участию в экскурсиях и культурных мероприятиях, проведению научно-исследовательской работы, выступлениям на конференциях молодых ученых. Большинство иностранных студентов являются активными участниками волонтерского движения. Поэтому расцениваем это как провокацию против Запорожского государственного медицинского университета как одного из самых популярных среди иностранных граждан учреждения высшего образования в Украине", - написано на сайте университета.

В вузе добавили, что его администрация сообщила о студенте в правоохранительные органы.

А 27 января в университете еще раз поспешили осудить нигерийца, на сей раз от имени студентов.

В заметке "Мнение студенчества ЗГМУ" сказано следующее.

"Студенческий совет Запорожского государственного медицинского университета, в состав которого входят как отечественные, так и иностранные студенты, также осудила позицию студента - иностранного гражданина.

В обращении, опубликованном на страницах Студенческого совета в соцсетях, в частности, отмечается: "Иностранные студенты являются активными участниками студенческой жизни в университете. Имея своих представителей в Студенческом совете, они могут организовывать свою учебную и общественную деятельность. Вместе с отечественными студентами они охотно приобщаются к волонтерским мероприятиям: посещению детских домов, помощи воинам АТО, созданию маскировочных сетей для военной медицинской службы, другим мероприятиям. Кроме этого, студенты-иностранцы - активные участники культурно-массовых мероприятий, которые также формируют их позицию и отношение к стране, в которой они получают обучения.

Мы не можем разделять личную позицию студента - иностранного гражданина и расцениваем этот случай как провокацию против Запорожского государственного медицинского университета, как одного из самых популярных среди иностранных граждан учреждения высшего образования в Украине".

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