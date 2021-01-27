Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь дал рекомендации, которые по его мнению, помогут быстро перейти на общение на украинском языке.

В связи с тем, что с 16 января в силу ступила норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" теперь обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на украинском языке.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь посчитал, что не лишним будет напомнить рекомендации, которые, как он считает, помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания.

"Нужно общаться с родными на украинском, а также с друзьями и незнакомыми. Чтение книг на украинском, фильмы, музыка, общение с носителями украинского для изучения новых слов и практики произношения, а также изучение историй людей которым это удалось", - рассказывает Кремень.

Также Креминь советует всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения права на получение информации и услуг на государственно языке.

Кроме этого Креминь советует включить украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать на украинском в соцсетях; пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать на украинском в поисковых системах.

Ранее "Страна" сообщала, что "мовный омбудсмен" Креминь рассказал, когда власти начнут штрафовать бизнес за русский язык. По его словам, штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут вводиться уже с 2022 года.

Также напомним, что языковой омбудсмен Креминь захотел сделать украинский официальным языком Евросоюза.