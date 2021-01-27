В среду, 27 января, президент Молдовы Майя Санду объявила, что подписала указ о назначении нового кандидата на должность премьер-министра, им стала бывшая министр финансов Наталья Гаврилица.

Об этом сообщает newsmaker.md.

"Это заслуживающий доверия профессионал. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - сказала о Гаврилице Санду.

Кроме того он отметила, что считает досрочные парламентские выборы единственным из возможных выходов из кризиса. Согласно действующему в Молдове законодательству, у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы представить на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Напомним, Санду выступила за созданию нового объединения с Украиной и Румынией.

Также сообщалось, что Зеленский и Санду на встрече в Киеве договорились создать президентский совет для решения совместных задач государств.