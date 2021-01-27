В больнице города Мариямполе в Литве медики допустили ошибку. Они ввели одной женщине все содержимое пузырька с вакциной от коронавируса производства Pfizer/Biontech, который рассчитан на пять доз.

Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – заверил журналистов директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, получившая передозировку женщина чувствует себя хорошо - только чувствует сильную боль в месте укола. Ну и вдобавок из-за этого случая четыре человека не получили вакцину.

Чесна также рассказал, что после инцидента врачи больницы проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Ошибка была допущена еще в середине января, в связи с нею было начато расследование, которое завершится 28 января.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле более 12 тысяч человек подхватили коронавирус после первой дозы вакцины Pfizer.

Мы также писали о том, что Италия подаст в суд на Pfizer из-за задержек с поставками вакцин.