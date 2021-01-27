В среду, 27 января, Министерство иностранных дел России расценило требование стран G7 освободить оппозиционера Алексея Навального как "грубое вмешательство во внутренние дела".

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ на своем сайте.

По словам представителей министерства, страны "Группы семи" выдвигают безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

"Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг", - заявили в пресс-центре.

К тому же в пресс-центре добавили, что ничего принципиально нового в документе не содержится, те же оценки, что и в ранее озвученных заявлениях представителей стран Запада.

"Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия.

Сегодня мы видим, как "семерка", безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований", - сообщили в МИД.

Уточним, что в заявлении также упоминается Евросоюз, "примкнувший" к странам G7 с призывом освободить Навального.

"Настоятельно рекомендуем каждому государству "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - добавили в министерстве.

Ранее Евросоюз призвал власти России освободить Навального и всех задержанных во время несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января.

Также напомним, что в России 23 января прошел митинг, обусловленный арестом Алексея Навального, которого задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.