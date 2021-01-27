В четверг, 28 января, всю территорию Украины накроют осадки. Ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на юго-востоке страны дожди. В южной части страны прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Только в западных регионах - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Черниговской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидают существенный снегопад. А в Полтавском и Сумском регионах обещают мощный дождь со снегом.

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -5 до +5 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах, а теплее ночью будет на востоке страны.

В дневные часы температура воздуха от -3 до +8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Укргидрометцентр предупредил о мощнейших снегопадах, города будут без света, а транспорт ждет коллапс.

Также мы сообщали, что в Карпатах выпало до метра снега и началась метель. Синоптики предупредили об опасности схода лавин.