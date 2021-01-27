Руководитель Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи, академик Элла Либанова заявила, что в начале 2020 года больше половины украинцев оказались за чертой бедности. А карантин только усилил обнищание, и к 2021 году число бедных выросло.

Об этом ученая сказала в интервью LIGA.net.

Либанова сослалась на данные Госстата о доходах и потреблении, по которым ее институт ведет мониторинг. Согласно этим данным, в первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 51%.

Сейчас, вероятно, показатель еще выше, так как из-за карантина многие люди потеряли работу и соответственно доходы.

Либанова описала, какой человек считается бедным.

"Такой человек не имеет высшего образования, он работает часто неполный рабочий день или неполный месяц, заработная плата - во всяком случае, официальная - граничит с минимальной (с 1 января 2021 года это 6000 гривен - Ред.). Вообще бедность работающих должна быть исключением и касаться преимущественно лиц с низкой квалификацией. В Украине же более 90% бедных семей имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления. Рождение второго ребенка создает очень серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются. Также существенный риск - безработица даже одного человека", - пояснила академик.

По ее словам, карантинные мероприятия и дистанционное обучение усиливают наследственные неравенство и бедность.

"Не каждый ученик может посещать уроки онлайн, не каждый учитель может их нормально провести. Кроме того, связь - далеко не во всех населенных пунктах в Украине есть нормальный интернет. Еще один аспект - если семья состоятельная, кроме всего прочего, она в состоянии нанять ребенку репетитора, бедные же не могут себе этого позволить. И родители детей из малообеспеченных семей не имеют надлежащего образования и далеко не всегда могут помочь", - сказала Либанова.

Также она упомянула о постепенном сокращении населения. По ее предположению, к 2050 году в Украине будет жить 29-30 млн человек.

Ранее "Страна" приводила мнение о манипуляциях UNICEF с показателями бедности в Украине.

Мы также сообщали, что за 10 месяцев 2020 года Украина потеряла почти четверть миллиона населения, смертность в два раза превышает рождаемость.