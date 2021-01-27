В среду, 27 января, комитет Верховной Рады не рассмотрел выборы мэра Харькова и обратился к харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о принятии во внимание факта смерти Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает со ссылкой на заседание комитета "Чесно".

В частности, в комитете госвласти сегодня обсуждали вопрос внеочередных выборов мэра Харькова. Председатель профильного подкомитета Алина Загоруйко ("Слуга народа" - Ред.) отметила, что есть ходатайство секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о назначении выборов.

К тому же нардеп обратила внимание, что нет решения горсовета о заключении во внимание факта смерти мэра Кернеса. Поэтому она предложила дождаться решения совета.

"Есть уголовное производство о возможном нарушении с не приведением Кернеса к присяге на первой сессии горсовета, а результат производства может иметь влияние на решение комитета, поэтому здесь не стоит спешить", - заявила Загоруйко.

В свою очередь, комитет решил обратиться в Харьковский горсовет с просьбой предоставить решение о взятии во внимание факта смерти Кернеса. За это предложение проголосовали 18 народных депутатов".

Отметим, что така задержка с назначением досрочных выборов означает, что в марте они точно назначены не будут.

Как сообщала "Страна", в Раде пока нет документов для назначения выборов мэра в Харькове. Объявить их на март могут не успеть.

Также напомним, кто может побороться за пост мэра Харькова и когда объявят выборы.