Президент США Джо Байден назвал проект газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и надеется продолжить консультации по этому вопросу с европейскими партнерами.

Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Президент, как и раньше, считает, что "Северный поток-2" - плохая сделка для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону, и мы будем просматривать эти меры", - сказала Псаки.

Напомним, ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года.

Напомним, что попавший под санкции российский корабль-трубоукладчик "Фортуна" начал укладывать "Северный поток-2" в водах Дании. А судно "Академик Черский", который способен достроить газопровод, прибыл в немецкий порт Висмар.