Сотрудники консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области получили письма с угрозами в связи с приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. Правоохранители ведут расследование.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Закарпатской области.

"Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения", - говорится в сообщении.

Следователи полиции по данному факту проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн) или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал у себя в Twitter скриншот письма с угрозами, которое получили сотрудники консульства Венгрии.

В нем говорится о том, что некие "патриоты Украины", устали смотреть, как "Венгрия пытается отобрать наши земли".

"Мы начнем действовать, действовать крайне жестко. Если министр (Сийярто) приедет в Украину, готовьтесь к большой крови, мадьярской крови", - гласит текст послания.

При этом злоумышленники умудрились дважды ошибиться в написании слова "Україні".

Кулеба в свою очередь заявил, что "кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто".

"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала) Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Україна" не объяснить", - говорится в посте.

Напомним, отношения между странами обострились в конце прошлого года, после того как СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича. В спецслужбе подозревали, что отдельные украинские общественные деятели причастны к содействию иностранному государству: поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Кроме того, в день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Сегодня Кулеба и Сийярто встретились в Киеве, чтобы поговорить о перезагрузке отношений двух стран.