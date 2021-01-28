В лаборатории 24/7 можно сдать более 500 видов анализов, срок выполнения большинства - 8-12 часов. Лаборатория на Голосеевском, 68 - десятая лаборатория сети "Нова Діагностика" в Киеве и первая, которая работает в дежурном формате - круглосуточно, без выходных.

Лаборатория проводит более 500 видов исследований, в том числе биохимические, цитологические и иммунологические анализы. А также гормональные и аллергологические исследования, определение онкомаркеров, диагностику всех видов инфекций. Более подробно с перечнем анализов и ценами можно ознакомится на официальном сайте Лаборатории.

Также на Голосеевском 68 можно круглосуточно сдать все виды анализов на COVID-19:

Экспресс-тест на антиген (результат за 15 минут)

Антитела IgM, IgG (результат в день теста)

ПЦР-тест который имеет самую высокую точность и является обязательным для госпитализации, пересечения границы, снятия с самоизоляции в приложении Дій.Вдома

Стоимость ПЦР-теста - 950 грн (с переводом на английский язык на бланке с QR-кодом - 1000 грн), сроки выполнения:

при сдаче до 7:30 утра - в тот же день до 15:00

при сдаче с 7:30 утра до 13 часов дня - в тот же день до 22:00

Лаборатория имеет международную сертификацию для исследований на COVID-19 и выдает заключения на английском языке с QR-кодом, которое действительно для въезда во все страны мира. А также Лицензию МОЗ Украины АЕ-638144 - что позволяет снимать с самоизоляции в приложении Дій.Вдома

Также есть возможность вызвать медсестру для сдачи анализов на дом, в больницу или в офис. Для этого необходимо позвонить за бесплатным номером 0-800-312-112 и согласовать удобное время. Выезд медсестры возможен в любой день с 8 до 20 часов, стоимость выезда - 500 гривен, независимо от количества анализов и пациентов.

В дежурной Лаборатории на Голосеевском проспекте, 68 впервые в Украине стал доступным вечерний забор венозной крови. Больше нет необходимости стоять в очереди рано утром чтобы сдать кровь натощак. Главное - 8 часов до момента сдачи анализов ничего не кушать и пить только воду. Таким образом, можно в час дня пообедать - а в 10 вечера приехать и сдать все необходимые анализы.

Запись на анализы возможна по телефону 050 545 17 61 (круглосуточно, стоимость звонков, согласно тарифов оператора), вызов медсестры для забора анализов на дому - 0 800 312 112 (с 8 до 22 часов, все звонки в пределах Украины бесплатные).