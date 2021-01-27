Аграрный комитет принял проект об отзыве Николая Сольского с должности главы комитета.

Об этом Стране сообщили источники в "Слуге народа" в среду, 27 января.

"Проект такого документа принят для того, чтобы отправить в Раду. Его поддержали не все, но большинство присутствующих. Документ ещё не оформлен, будет завтра, послезавтра", - сообщил источник.

Напомним, Сольский - партнёр экс-главы Офиса президента Андрея Богдана по аграрному бизнесу. Вчера он не голосовал за закон о референдуме, несмотря на ультиматум Арахамии. И теперь, судя по всему, этот ультиматум начинает сбываться, отмечает телеграм-канал "Политика страны".

Впрочем, Сольский все равно бы наверняка не удержался на своём посту, даже если б не случилось эта история с голосованием за закон о референдуме. Власти системно зачищают, где могут людей Богдана и создают им разного рода проблемы.

Отметим, что Сольский был избран главой комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва 29 августа 2019 года.