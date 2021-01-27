Министерство здравоохранения Украины по поручению премьер-министра осуществило проверку клиники Mediland, где по информации "Страны" проводилась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса. Однако в ходе этой проверки никаких нарушений выявлено не было.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил Игорь Слонецкий, руководитель Управления лицензирования МОЗ, которое и занималось проверкой клиники.

При этом проверка состоялась более чем через неделю после первой публикации "Страны" о подпольной вакцинации.

Так, мы сообщили о старте подпольной VIP-вакцинации от коронавируса на базе частной клиники Mediland 5 января. На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил правоохранителям и МОЗ проверить клинику Mediland. Однако соответствующее поручение МОЗ получил только 12-го января. А саму проверку провели лишь 14-го января. То есть, на то, чтобы замести возможные следы вакцинации, у руководства клиники было больше недели.

"Было поручение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 12 января о возможном проведении вакцинации от коронавируса, которая могла иметь признаки противоправных действий. Для выяснения этих фактов 13-го января министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о внеплановой проверке клиники. В соответствии с этим приказом была создана комиссия, которая вышла на объект утром 14-го января. Мы обязаны были прийти на сам объект, где проводит хозяйственную деятельность частное предприятие "Сигма", и убедиться, есть ли нарушения. Проверили помещение на предмет наличия кабинета прививок, где могла бы проводиться вакцинация, специализированного оборудования для транспортировки и хранения иммунологичных препаратов, и помещения, где бы хранились лекарственные препараты и средства для их введения. Пообщались с представителями частного предприятия "Сигма". По результатам проверки не установлено фактов, которые бы подтверждали информацию, изложенную в СМИ о проведении вакцинации от коронавируса", – сообщил "Стране" Игорь Слонецкий.

По его словам, в клинике отсутствует кабинет прививок, в помещении для хранения лекарственных средств нет никаких вакцин. Также в Mediland не обнаружили специализированного оборудования для транспортировки и хранения вакцин.

"Представители клиники были удивлены нашим вопросам и стоят на том, что не проводилась ни закупка, ни транспортировка, ни хранение, ни использование любых вакцин", – уточнил Слонецкий.

При этом напомним, что администраторы клиники официально говорили "Стране", что в Mediland проводят вакцинацию от гриппа. Как тогда в помещении не может быть кабинета прививок и условий для хранения препаратов – загадка.

А неофициально один из врачей клиники подтверждал в разговоре со "Страной", что в Mediland проводили тайную вакцинацию именно от коронавируса, причем препараты получило уже "очень много людей".

На замечание "Страны" о том, что с момента публикации о подпольной вакцинации и до момента проверки прошло так много времени, что любые вакцины можно было вывезти из клиники, руководитель Управления лицензирования МОЗ ответил следующее:

"Я понимаю, что прошло много времени. Но мы апеллируем только тем, что смогли проверить. Мы констатировали отсутствие условий для вакцинации на основе визита в заведение. На момент проведения проверки мы не увидели никаких нарушений со стороны субъекта хозяйствования. И руководитель заведения охраны здоровья письменно подтвердил, что не проводит закупку, транспортировку, хранение и использование любых вакцин", – добавил Игорь Слонецкий.