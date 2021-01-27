Министерство культуры Украины совместно с "Украинским институтом книги" приобрели 1 240 экземпляров детской книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" для детских библиотек. Яркий комикс, написанный новозеландским автором Кэти О'Нилл, предназначен для детей старше пяти лет.

Об этом сообщила общественная организация "Все вместе", выступающая за традиционную семью и христианские ценности.

В частности, внимание активистов привлекло то, что в книге рассказывается история о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой. Отметим, что одна из принцесс - с белой кожей, а вторая - темнокожая с прической в стиле ирокез.

Офис этой организации направил запросы на доступ к публичной информации в "Украинский институт книги" и в Госкомитет телевидения и радиовещания.

"Ответы поступили от Министерства культуры и информационной политики. В письме за подписью государственного секретаря Яремы Шиш признается, что книжное произведение «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» действительно было приобретено за государственный счет и распространено среди детских и школьных библиотек по всей Украине", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Украинский институт книги" предоставил протокол с решением о проведении процедуры закупки книг для пополнения библиотек за счет госбюджета. В этом документе указано, что перечень книг был утвержден распоряжением Кабинета министров №598-р от 5 июля 2019 года, когда правительством еще руководил Владимир Гройсман.

"Также указано, что уполномоченным по формированию перечня книг от Института книги в лице Юрия Марченко, а также издательство "Родной язык". Таким образом среди утвержденных протоколом Марченко и "Родного языка" была и книга "Принцесса + принцесса". В общем тогда была согласована закупка продукции на общую сумму 666 000 гривен (без НДС)", - добавили активисты.

Напомним, действующий министр культуры Александр Ткаченко, который в июле 2019 года еще не руководил ведомством, недавно призвал украинцев ходить в библиотеки и читать как минимум одну книгу в месяц.

Также мы сообщали, что для украинских библиотек закупят книги скандальной Ларисы Ницой, экс-главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича и журналиста Аркадия Бабченко.