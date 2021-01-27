В Черновцах водитель заглохшего троллейбуса пыталась факелом отогреть его двигатель. Все происходило прямо в полном пассажиров салоне. Водитель нервным голосом просит пассажиров подвинуться, чтобы они не мешали ей ремонтировать транспорт. Инцидент попал на видео.

"Накупят гов@а, а вы едьте, как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, дохните", - жаловалась водитель на состояние местного электротранспорта.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во вторник, 25 января, а героиней видео стала водитель с 30-летним стажем. Как рассказал глава Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк, женщина отлично знает все "слабые" места своего троллейбуса, поскольку работает на этой машине с 1989 года, передает "Черновецкий луч".

По словам Олексюка, решить проблему прихваченного морозом двигателя следовало другим способом, однако водитель выбрала более быстрый, но опасный.

"Водитель действовала произвольно, способ исправить данную ошибку есть другой. Но для того, чтобы не заставлять пассажиров выходить на улицу и мерзнуть, она применила "народный" быстрый способ разогрева деталей. В первую очередь, водитель думала о людях", - прокомментировал Михаил Олексюк.

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