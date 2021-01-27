Bellingcat утверждает, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день отравления политика, могут быть связаны с убийством еще трех политических активистов.

Об этом сообщает BBC в среду, 27 января.

В частности, данные сотрудники в предыдущие годы выезжали и в другие регионы России, где вскоре после их приезда обнаружили мертвыми трех политических активистов.

В материале говорится об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

"Тело журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Предположительно, убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы он потерял сознание", - сообщили в материале.

По данным расследования, официальной причиной его смерти назвали острую коронарную недостаточность. В день убийства в Нальчике были "отравители Навального" Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера - Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Позже активиста общественного регионального движения "Единство" Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске. По официальной версии он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие активиста говорили, что на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов.

"Врач-отравитель" Иван Осипов дважды прилетал в Махачкалу в январе того года, за неделю до убийства туда прилетел Кудрявцев. 20 марта 2015 года Иван Осипов прилетел во Владикавказ - город в четырех часа на машине от Каспийска. Осипов вернулся в Москву через два дня после убийства.



Также сообщается, что Никита Исаев умер в поезде 16 ноября 2019 года. Его спутница говорила, что ему резко стало плохо - мужчина предположил, что отравился.

Bellingcat предполагает, что офицеры ФСБ начали следить за Исаевым в декабре 2018 года. Журналисты нашли семь совпадений по городу и датам поездок Исаева и офицеров. В операции по его отравлению, предположительно, участвовали Алексей Александров и Иван Осипов, причастные к покушению на Навального.

Агентство направило запросы пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и в ФСБ по поводу расследования Bellingcat, но пока не получила ответа.

Напомним, что недавно The Insider, Bellingcat и CNN, der Spiegel и El Pais обнародовали расследование, в котором говорится о том, что восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ могут быть причастны к отравлению оппозиционера, и называются их имена. "Страна" подробно писала, что известно о расследовании, в котором названы отравители Навального.

Также мы писали о том, что Навальный поговорил со своим "отравителем" из ФСБ.

В свою очередь российские власти называют все эти обвинения клеветой и фальсификациями. Подробно ситуацию с Навальным "Страна" разбирала в своем материале.