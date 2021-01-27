Мать 15-летнего Юрия Симканыча, который находится в больнице после зверского избиения в центра Парижа, фигурирует в деле о нелегальном труде и торговле людьми. Подросток же может быть связан с одной из французских банд.

Об этом сообщают местные издания Le Figaro и Liberation.

По информации издания, Наталья Крушеник, мать Юрия, фигурирует в расследовании о скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми". Следствие началось после того, как одиннадцать женщин, приехавших из Украины, пожаловались, что она нелегально наняла их уборщицами в сервис, который в основном занимается обслуживание квартир с сайта Airbnb.

Одна из работниц, которая была рекрутирована в Ивано-Франковске, рассказала, что женщины приезжали во Францию по туристической визе, но продолжали оставаться нелегально после ее окончания. Некоторых из них рекрутировали на работу в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник обучала французскому языку. Женщины жаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда, при этом сама Крушеник утверждает, что все они работали на законных основаниях.

Французское СМИ, со ссылкой на информацию от источников в местной полиции, сообщило, что на данный момент идет проверка информации о связи избитого подростка с бандой из района Богренель под названием "RD4", которая до инцидента совершила нападение на другую группировку, действующую в городе Ванв возле Парижа.

В ходе следствия правоохранители обнаружили, что ник Юрия в Instagram включает инициалы "4fp", что может являться отсылкой к названию банды. По одной из версий избиение парня могло стать актом мести за нападение.

Также сообщается, что Юрий "был известен полиции из-за актов насилия". На данный момент изучают отношения подростка с членами футбольного клуба в Булони, в котором он занимался. Подозреваемых в избиении пока не задержали.

Напомним, 15 января подростка украинского происхождения Юрия Симканыча жестоко избила группа вооруженных подростков. Инцидент произошел возле Эйфелевой башни, в подробностях события разбиралась "Страна". Пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нападением и потребовал найти и наказать виновных.