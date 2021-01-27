Украина оказалась среди стран, которые подали заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом в ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый.

По его словам, заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали 25 стран, включая Украину.

"Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики", - сказал Круглый.

Напомним, ранее стало известно, что харьковское предприятие "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине, что позволит ее производить на предприятии. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

Тем не менее, глава Минздрава заверил, что Украина не будет закупать российскую вакцину, даже если ее будет рекомендовать ВОЗ.