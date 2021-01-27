В эко-парке "Медвино" под Киевом, где сегодня, 27 января, бизоны напали на туристов, прокомментировали ситуацию.

Корреспонденту "Страны" в эко-парке заявили, что "никто ни на кого не нападал". Мол, туристы сами спровоцировали животных.

"Никто ни на кого не нападал. Просто люди не услышали наших рекомендаций. Когда мы пускаем посетителей в вольер, мы даем рекомендации. Нельзя близко подъезжать к животным, у нас сафари-парк. Это несоблюдение правил безопасности самими туристами. У нас давно уже существует эко-парк, и раньше таких ситуаций не было. Животные сами не нападают никогда, их спровоцировали", - сообщила "Стране" гид эко-парка Анастасия.

Напомним, в эко-парке бизоны напали на туристов и людям пришлось спасаться бегством, но животные серьезно повредили их автомобиль. На территории эко-парка проводят экскурсии на авто и квадроциклах, а посетителям предлагают увидеть и покормить верблюдов, лошадей Пржевальского, буйволов, бизонов, оленей и зубров.

Также сообщалось, что в Национальный парк на Прикарпатье поселили семью бизонов.