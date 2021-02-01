Февраль не несет новых акцентов, а лишь продолжает наметившиеся тенденции в жизни каждого знака Зодиака. Это месяц определенных изменений и новых установок, качества обмена информации, международного сотрудничества, внедрения новых законопроектов.

К тому же, с 31 января до 21 февраля Меркурий будет находиться в ретродвижении, что также внесет некоторые изменения в вопросы междугородних границ, официального сотрудничества, расторжения важных договоров и трудностей в образовательной сфере. Но не у всех знаков Зодиака дела будут идти в "минус". В числе везунчиков, которые могут получить возможность заработать, окажутся Близнецы, Стрельцы, Овны и Весы первой декады.

11 февраля - новолуние в знаке Зодиака Водолей, когда желательно быть в компании, чтобы понять свои чувства и освободиться от негативных эмоций.

27 февраля - полнолуние в Девах, когда лучше всего помедитировать над смыслом своей жизни.

В феврале можно будет пересмотреть ряд вопросов и проблем, которые проявились в феврале. Это необходимо сделать для того, чтобы не усугубить сложную ситуацию и в дальнейшем избежать фатальных ошибок.

Овны (21.03 - 20.04)

Двойственный месяц для Овнов. В начале февраля могут возникнуть позитивные моменты, требующие кардинальных изменений в работе, отношениях с коллегами и друзьями. С 19 по 23 февраля лишние эмоции могут привести вас к конфликтам.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Период до 6 февраля может оказаться нестабильным. Ваши личные планы войдут в противоречие с планами окружающих, а ваше руководство не всегда будет лояльно относиться к вашим действиям. В период с 19 по 23 февраля вам нужно проявить особую сдержанность.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В начале февраля Близнецам понадобится проявить упорство и силу воли для достижения поставленных целей. Период с 9 по 19 февраля станет особенно благоприятным для заключения необходимых союзов. В это же время могут наметиться первоочередные дела на весь 2021 год.

Рак (22.06 - 22.07)

Энергетика Раков до 9 февраля может быть на низком уровне, поэтому возможны эмоциональный дискомфорт и недомогание. С 14 февраля вы почувствуете вдохновение в труде, есть возможность получения прибыли от ранее заключенных сделок и договоренностей.

Лев (23.07 - 23.08)

Начало месяца будет складываться противоречиво для Львов. Нужно преодолеть конфликтный и травмоопасный период до 9 февраля, а потом постараться не ввязываться в интриги и конфликты, чтобы пережить месяц с минимальными потерями.

Дева (24.08 - 23.09)

Начало месяца не очень позитивно для Дев. Вам важно обходить острые углы в отношениях, находить развлечение по душе и больше отдыхать. Вторая и третья декада месяца станет для вас более стабильной. К тому же, появится прилив сил и возрастут доходы.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало февраля сложится динамично и в некотором плане неспокойно, однако период в целом подойдет для важных встреч и неотложных дел. Правда, с 19 по 23 февраля возможно крушение некоторых планов и нарушение договоренностей со стороны партнера.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Планам Скорпиона могут помешать проблемы в семье или болезнь родственников. Малоэффективными в феврале будут также деловые контакты. Вы можете почувствовать, что перегружены рабочими моментами и обязанностями. Пик вызовов выпадает на конец месяца.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам придется улаживать ряд напряженных отношений, которые могут возникать на работе с коллегами или начальством. Вторая половина месяца может пройти продуктивнее. В целом февраль станет благоприятным периодом для проектов, встреч и путешествий.

Козерог (22.12 - 20.01)

Начало февраля окажется неблагоприятным периодом, особенно в сфере бизнеса и финансов. Есть ситуация, которая требует вашего пересмотра. Середина месяца - двоякая. Появится аспект возможностей для международной кооперации с коллегами. Вам только нужно схватить удачу за хвост.

Водолей (21.01 - 20.02)

В начале месяца важно быть осторожными и контролировать излишнюю самоуверенность, особенно во время общения с окружающими. Иначе вы рискуете нажить себе врага. Также лучше не экспериментировать с косметологическими процедурами. На конец месяца приходится ряд изменений в финансовом плане.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Начало февраля может негативно повлиять на судьбу Рыб. Ваш энергетический потенциал будет ослаблен, что может отразиться на здоровье и настроении. Вдобавок ко всему, Рыбы могут столкнуться с необязательностью партнеров. Желание свернуть горы может появиться только в конце месяца.