В 2020 году в украинском судебном реестре зарегистрировано около 15 тысяч приговоров, связанных с наркотиками. Чаще всего к ответственности привлекались лица, задержанные с каннабисом, амфетамином и метадоном.

Об этом информирует пресс-служба платформы Опендатабот.

Рейтинг популярности наркотических веществ в судебных делах выглядит следующим образом:

Конопля, каннабис, марихуана - 6788;



Амфетамин - 1814;



Метадон - 1552;



Метамфетамин - 534;



Экстази (MDMA) - 167;



Морфин - 159;



Маковая солома - 137;



Кокаин - 56;



Дезоморфин - 30;



ЛСД - 24;



Героин - 20;



Опиум - 9.

Отметим, что более 20 тысяч украинцев были обвинены в распространении, изготовлении и хранении наркотиков в 2020 году. Это на 20% больше, чем в 2017 году.

В делах, где идет речь о наркотиках, самые популярные статьи для обвинения - 307 и 309 статьи Уголовного кодекса. Обе предусматривают ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотиков. Однако 307 предусматривает их сбыт, а 309 - нет.

По статье 307 за последний год обвинялись 4 865 украинцев, а по 309 статье - 15 137. Тогда как еще в 2017 году таких обвиняемых было 2 758 и 13 682 соответственно.

"По остальным статьям, связанных с наркотиками, а их 23, обвиняют крайне редко, менее 20 случаев в год", - заявили представители платформы.

Недавно стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях, соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, как в поселке Семеновка Волынской области 11-классника приговорили к шести годам лишения свободы за торговлю каннабисом.