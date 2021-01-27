В Москве в квартире, где сейчас находится Юлия Навальная - супруга российского оппозиционера Алексея Навального, проходит обыск. Его проводят по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Об этом написал и опубликовал соответствующие видео и фото директор Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Он отметил, что квартира Юлии Навальной находится около метро Автозаводская. Силовики пытаются выломать дверь.

По данным Жданова, обыск проходит по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

На видео слышны стуки в дверь, которую, судя по всему, выламывают сотрудники правоохранительных органов.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Напомним, днем в среду, 27 января, в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. В рамках какого дела и на каком основании, неизвестно.

Сам политик находится в московском СИЗО "Матросская тишина", куда он отправился после обвинительного приговора.

Как сообщалось, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".