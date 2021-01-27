В среду, 27 января, Кабинет Министров Украины утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доступная ипотека была среди важных пунктов его предвыборной программы.

"Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечении достойной жизни наших граждан", - заявил Зеленский.

Согласно обнародованным данным воспользоваться этой компенсацией смогут граждане, которые хотят купить квартиру, и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

В пресс-центре рассказали, что в ипотеку нельзя будет брать жилье, построенное до 2015 года. Соответствующая программа заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Благодаря этой программе ипотека станет более доступной, и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в частности молодые семьи, смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создаст дополнительные стимулы для молодых украинцев оставаться жить и работать на Родине", - сообщили в заявлении ОП.

Отметим, что постановление будет доработано Минфином в течение двух дней и подано на подпись премьер-министру Украины до пятницы, 29 января.

Напомним, что ранее ипотечная ставка была размером в 10% годовых под покупку недвижимости и она существовала в некоторых украинских банках.

Также "Страна" сообщала, что депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект, который продлевает мораторий на взыскания по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.