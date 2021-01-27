Одним из самых ярких видео субботнего протеста в Москве стало нападение парней на автомобиль ФСБ.

Среди нарушителей оказался популярный ТикТок-блогер Костя Киевский с 800 тысячами подписчиков. Сегодня он и другие нападавшие были задержаны, а потом выступили с видеообращениями. В поддержку молодого активиста собирает лайки его мама.

"Страна" рассказывает эту историю.

Как громили машину ФСБ

Инцидент случился после субботнего митинга на Пушкинской площади. Некоторые протестующие отправились в сторону Красной площади. По пути состоялась драка с ОМОНом, на который сторонники Навального пошли в "сцепке".

Часть из активистов были задержаны, а часть - продолжали оставаться в сквере между метро Цветной бульвар и Трубная.

В какой-то момент из здания вышел мужчина. Он сел в гражданский автомобиль с мигалкой с номерами АМР - такие обычно у сотрудников правительства, администрации президента и высокопоставленных офицеров ФСБ.

Сначала молодые мужчины стали забрасывать машину снежками. Потом бить по ней ногами - в результате на капоте остались вмятины, зеркало дальнего вида отломалось и повисло на проводах. Один парень несколько раз с разгона прыгнул на автомобиль. Вслед за этим избили и водителя.

Как это было - смотрите на видео ниже:

"Страна" готовила большую публикацию о том, что на протесты зовут в соцсети ТикТок. Как оказалось, некоторые блогеры и сами вышли на улицы. Среди них был 18-летний Константин Лакеев, более известный как Костя Киевский. Он ведет ТикТок kievskyyy, на который подписаны более 800 тысяч человек.

Он снимает вот такие развлекательные ролики:

Константин живет в ТикТок-хаусе - это такие особняки в Подмосковье. Их арендуют сразу несколько блогеров, они постоянно находятся там и создают контент для своих соцсетей.

ОМОН нагрянул в ТикТок-хаус в ночь с 26 на 27 января. Блогеров уложили лицом в снег или пол, в том числе Константина Лакеева. Далее между силовиком и тиктокером произошел такой диалог:

- Документы где твои?

- Я не знаю. Дома, наверное. Я тут работаю.

- Кем работаешь?

- Блогером.

- Блогером?

- Да.

Дальше силовик спрашивает дату рождения Киевского. В понедельник, 1 февраля, ему исполнится 19 лет.

По кадрам создается впечатление, что ОМОН в смятении от присутствия в ТикТок-хаусе, а блогеры - в шоке от прихода силовиков. Сама облава выглядела так:

В соцсетях по эту поводу шутят: "Был ТикТок-хаус, а будет ТикТок-хата".

Вместе с Киевским в участок доставили еще десять тиктокеров, которые подозреваются в участии в акции за Навального.

Пока Константин Лакеев находился в отделении полиции, в защиту "революционера" выступила его мама.

Она сообщила, что сына задержали 20 сотрудников ОМОНа. "Выложите хоть какую-нибудь сторис с поддержкой Кости, будет надеяться, что ему это поможет и его отпустят как можно скорее", - написала женщина в Инстаграме.

Также у читателей может возникнуть вопрос, откуда этот известный блогер с псевдонимом Киевский. В Твиттере и Инстаграме он указывает город Москву. А Вконтакте при переходе на страницу записано: "Киев. Украина".

Но каких-то других украинских следов Кости обнаружить пока не удалось.

"Больше такого 100% не повторится"

По прошествии нескольких часов на ютубе следственного комитета России появилось видео. На нем блогер Костя Киевский просит прощения.

"Я начал обкидывать снегом и несколько раз пнул ее [машину], в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. Прошу прощения у всех, кто с этим связан: госслужащих, полицейских. У всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого сто процентов не повторится", - говорит на видео блогер.

До него выступил другой молодой человек. Видно, что он старше, имя не называется.

"23 числа был на площади, участвовал в митинге. И, получается, участвовал в драке против сотрудника полиции. Я попал под влияние толпы. Хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение", - говорит мужчина.

Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, водитель того авто, на который напали блогеры, "лишился глаза". По данным СМИ, глаз ему "выбили" или "травмировали".

Будут ли извинения звезды ТикТок будут учтены в уголовном производстве - неизвестно. Следствие ходатайствует об аресте Лакеева-Киевского. Если вина будет доказана, тиктокеру грозит или большой штраф, или до пяти лет тюрьмы.

Всего по итогам субботней акции протеста было возбуждено 20 уголовных дел. Новый митинг назначен на воскресенье, 31 января, он пройдет на Лубянской и Старой площади.