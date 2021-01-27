Кабмин 27 января согласовал кандидатуры для назначения в ОГА и РГА. Фото: Facebook/ Кабінет Міністрів України

На заседании в среду, 27 января, Кабмин согласовал назначения нескольких заместителей глав облгосадминистраций и председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области. 

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. 

Кабинет министров согласовал назначения: 

  • Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
  • Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
  • Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.
  • Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
  • Абашева Родиона Анатольевича - председателем Измаильской РГА Одесской области.

Кабмин согласовал назначения 27 января. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

Кроме того, как уже сообщала "Страна", Кабмин назначил нового временного руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Также мы писали о том, что Кабмин решил продать или утилизировать крейсер "Украина".

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