Кабмин назначил Гоя заместителем губернатора Одесской области
На заседании в среду, 27 января, Кабмин согласовал назначения нескольких заместителей глав облгосадминистраций и председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области.
Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Кабинет министров согласовал назначения:
- Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
- Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
- Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.
- Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
- Абашева Родиона Анатольевича - председателем Измаильской РГА Одесской области.
Кроме того, как уже сообщала "Страна", Кабмин назначил нового временного руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Также мы писали о том, что Кабмин решил продать или утилизировать крейсер "Украина".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.