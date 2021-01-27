На заседании в среду, 27 января, Кабмин согласовал назначения нескольких заместителей глав облгосадминистраций и председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабинет министров согласовал назначения:

Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

Абашева Родиона Анатольевича - председателем Измаильской РГА Одесской области.

Кроме того, как уже сообщала "Страна", Кабмин назначил нового временного руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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