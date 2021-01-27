В США четыре девочки-подростка, самой старшей из которых было 14 лет, нанесли смертельное ножевое ранение девушке в супермаркете Wallmart в штате Луизиана. Весь процесс драки они транслировали в прямом эфире в своих социальных сетях.

Об этом сообщается в видео-сюжете Джозефа Морриса, обнародованном в You-Tube.

Компания из четырех девочек, среди которых одна 12-летняя, двое 13-летних и одна 14-летняя были арестованы по обвинению в убийстве, после того, как одна из них нанесла смертельное ранение ножом, который ранее украла в магазине, 15-летней девушке в магазине.

Все происходящее они снимали и транслировали на видео. Во время трансляция слышно, как одна из них говорит, что ударила "эту сучку в сердце". После ранения девушка умерла в местной больнице.

По одной из версий конфликт между девушками начался в кинотеатре, рядом с супермаркетом, личность жертвы не разглашается. На данный момент все подозреваемые подростки находятся в изоляторе для несовершеннолетних.

Напомним, в Харькове подростки, насмерть забившие четверых бездомных, получили более 11 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Бердянске 12-летние подростки подожгли своего друга ради эффектного видео в соцсети. В итоге парень получил серьезные ожоги и попал в реанимацию.