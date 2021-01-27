В Украине очередной языковой скандал. Родители в одной из школ Днепра пожаловались на учительницу младших классов, которая говорит детям, что русский - это язык врагов.

Жители городского поселка Авиаторское уже пожаловались в областной совет на директора школы, который не хочет отстранять учительницу. Она, как выяснилось, поддерживает националистов и у себя в соцсетях заворачивается в красно-черный "бандеровский" флаг.

В ответ на возмущение родителей в школу засобиралось местное "ветеранское братство". Которое уже грозится приехать к директору, чтобы не дать в обиду разжигающую ненависть наставницу.

Интересно, что ветеранов позвали в школу журналисты телеканала, который контролирует один из сторонников Порошенко, и "отец ПЦУ" - авторитетный бизнесмен Александр Петровский.

Разбирались, что произошло, а также, как действовать родителям в подобных ситуациях.

"Кто не говорит по-украински - враг державы"

Жалобу родителей школы в пгт Авиаторское (бывший советский военный городок, который относится к Днепру - Ред.) опубликовали в группе "Образование Днепра - социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook.

Автором поста стала Елена Зеева - депутат областного совета, которая среди прочих администрирует этот паблик. Она опубликована текст сообщения с приметкой, что пост - о методике преподавания во 2 классе и образование детей, а не о личном отношении к войне.

Приводим текст письма родителей целиком. Они жалуются на учительницу, которая разжигает вражду (стиль и орфография сохранены).

"Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык - язык врагов, русские - враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински - "ворог держави", и поддерживает врагов, что в Крыму - враги , что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет (2 класс), в своем возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают благодаря этому учителю.

При встрече учитель все подтвердила и даже много чего добавила. Также она все это пишет в вайбер группу нашего класса. Есть скриншоты.

Скриншоты, прикрепленные к письму

Мы собрали большинство подписей, чтобы нам заменили учителя, но руководство школы ответило, что не видит криминала и заменять не будет. Теперь мы ждем письменный ответ и пойдем в департамент образования, но нас уже предупредили, что там в курсе и тоже не видят криминала. Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе) в военном городке.

Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... иначе мы враги).

Скриншот, прикрепленный к письму

Позавчера учитель провела урок патриотичного воспитания на тему войны, хотя была тема флага, она ее просто перевела на войну. Короче говоря, политинформация продолжает занимать очень много образовательного времени. Помогите, пожалуйста, советом, как можно еще посопротивляться.

Не подумайте, что мы против украинского, мы против ненависти к русским, и еще есть такой фактор - дети в классе русскоязычные, должна быть плавная адаптация к переходу на украинское обучение.

Есть письменный ответ нашего директора - школа ответила отказом, единственное, что они как бы провели работу с учителем работу и попросили ее не трогать политику. Но учитель все-равно продолжает в том же духе...." - написали родители.

Скриншот из Facebook

Что известно об учительнице

Судя по всему речь идет об учительнице младших классов Виктории Ждановой. Такая женщина значится на сайте школы, как преподаватель младших классов.

На ее странице в Facebook много фотографий, где она позирует с красно-черным флагом националистов.

Виктория Жданова

Виктория Жданова в красно-черном флаге.

Более раннее фото. Виктория Жданова крайняя слева

Она принимает участие в патриотических мероприятиях. В 2016 году ее цитировала пресс-служба горсовета, когда она была среди тех, кто пришел на чествование памяти героев Небесной сотни у облгосадминистрации.

"Жительница Днепропетровска Виктория Жданова не была участницей Революции Достоинства. Женщина признается, что понимание событий, которые навсегда изменили Украины, к ней пришло позже - когда над родной землей нависла угроза войны. На аллею Героев она пришла, чтобы поблагодарить тех, кто одними из первых отдали жизнь за свой выбор лучшего будущего. "Считаю, что они нас спасли от очень страшной беды. Они первые заметили, что страна движется не в ту сторону. Эти люди - настоящие герои. Они посмотрели смерти в глаза. Они действительно воины света, воины добра", - цитировала Викторию Жданову пресс-служба мэрии.

Как сообщила в предисловии к посту с жалобой родителей депутат облсовета Елена Зеева, у этой учительницы муж погиб в АТО. То есть может иметь место личная психологическая травма преподавательницы.

На странице Виктории Ждановой есть фото, где собирают помощь военным на фоне флагов из АТО.

Что касается ее предпочтений, то среди страниц, которым она поставила отметку "нравится" есть много пабликов радикальных националистических организаций (Правый сектор, Права молодь, Сiч, Демократична сокира, Рух Опору капитуляции) и ветеранских движений.

Также судя по всему Виктория Жданова продает книги на книжном рынке в Днепре.

Среди них - книги об истории ВСУ, воспоминания ветеранов Украинской Галицкой армии, советы для гражданского населения, как выжить во время боевых действий, пособие "Психология боя", а также Юнг, Толкиен и детская книга о кролике Петрике.

Баттл в школьном паблике

Под первым постом Елены Зеевой развернулась дискуссия более, чем на 900 комментариев.

Одни пользователи пишут: "А на каком языке эта учительница говорила до 2014 года? Многие не поняли - тут не Россия враг, а враг русскоговорящие украинцы! Да надо переходить на украинский, но называть тех кто говорит на русском языке врагами - этим мнением пусть делится с родственниками на кухне, а не вбивает это в головы учеников!"

Другие не понимают возмущений родителей, которых ребенок просит говорить на украинском, иначе они враги.

Многие в комментариях действия учительницы одобряют.

Некоторые пишут, что суть в том, что учитель, будучи взрослым человеком, обсуждает свои политические взгляды с детьми 7-8 лет, которые пока не могут высказать свою точку зрения.

Пост активно стали расшаривать националистические группы. Они пишут, что в Днепре родители учеников и депутаты травят проукраинскую учительницу, муж которой погиб в АТО. Обвиняют педагога в "нацизме" и называют "бандеровской тварью".





При этом виртуальные возмущения вылились в угрозы в реальности. Завтра местные журналисты собрались приехать в 137-ю школу, чтобы пообщаться с директором. Пригласили отозваться и родителей, чтобы выслушать все позиции.

На это журналистам намекнули, что на эту встречу в школу придет ветеранская община. "Коллаборанты не хотят, чтобы их дети слышали правду?", - вопрошают они и обещают вместе с журналисткой приехать к директору.

К слову, журналистка местного телеканала D1 News Анжелика Новицкая в комментариях сама призвала "ветеранское сообщество" присоединиться к завтрашней поездке в школу.

Отметим, что этим СМИ официально владеет Алина Петровская - сестра "отца Томоса", авторитетного бизнесмена Александра Петровского, известного также как "Нарик".

Что делать родителям?

Что делать родителям в такой ситуации, которая скорее всего не уникальна, предложил журналист Юрий Ткачев. Алгоритм действий он описал в своем канале в Telegram.

"На мой взгляд, алгоритм действий родителей должен быть следующим.

1. Пишем заявление в полицию по факту совершения учительницей преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Регистрируем, получаем номер производства в ЕРДР. Хода делу не дадут, но это и не требуется.

2. Пишем письмо на имя директора школы, в котором уведомляем, что, поскольку против учителя открыто уголовное дело, временно, до рассмотрения по сути, запрещаем детям посещать уроки по данному предмету .

3. Копию письма на имя директора отправляем в гороно.

4. ВАЖНО! Реально запрещаем детям ходить на уроки этого учителя. Массовая неявка учеников - это залёт и зашквар, с дирекции школы будут за это снимать стружку.

Шантажа со стороны дирекции школы что, мол, детям поставят неаттестацию по предмету не пугаемся, этого никто никогда сделать не позволит".

Правда, пока этот алгоритм не учитывает давления националистов на школу, которое, похоже, уже начинается. "Страна" будет следить за этой ситуацией.