На воскресенье, 31 января, штаб Навального назначил новый митинг. Он пройдет за два дня до вынесения ему вердикта. Во вторник, 2 февраля, оппозиционер может получить реальный срок и отправиться на зону.

Анонсируемый протест будет отличаться от предыдущего. Он начнется раньше и пройдет в другом месте. Прямо говорится, что на вооружение берется белорусская модель - людьми будут управлять с помощью телегам-каналов.

У сотрудников Навального, которые все организуют, изменилась риторика. Детей они уже не зазывают на протест, а отговаривают от участия.

Среди недели в квартире у Навального и дома у его соратников прошли обыски, а на ближайшего соратника Навального Леонида Волкова (он, по сути, и является главным организатором митингов) завели уголовное дело за призыв на митинги несовершеннолетних и обьявили в розыск.

Причем в дальнейшем позиция российских властей, судя по всему, будет только ужесточаться. Генпрокуратура РФ уже предупредила, что в случае повторения столкновений с полицией будет квалифицировать произошедшее как массовые беспорядки, что грозит тюремным сроком для их участников и организаторов.

Кроме того, в пятницу телеграмм-канал Mash, а также телеканал "Россия-1", опубликовали сюжеты из "дворца Путина", в котором идет ремонт и он явно пока не пригоден для жизни. И никаких роскошных интерьеров там нет. Также сказано, что на самом деле это будет гостиница для ВИПов, а не дом конкретного человека.

Оппозиция, правда, попыталась перебить эффект от этих сюжетов тем, что и сам Навальный в своем фильме говорил, что сейчас в резиденции идет ремонт, так как из-за плесени и прочих проблем пришли в негодность работы сделанные до того. А сайт "Медуза" опубликовала расследование, в котором говорилось, что под "дворцом" есть 16-этажный бункер и что там как минимум четыре раза был лично Путин.

Но после выходов сюжетов Mash и "России" ситуация с "дворцом Путина" стала для многих еще более неоднозначной, чем ранее.

Из позитива для команды Навального: анонимы внезапно пожертвовали круглую сумму в биткоинах - теперь деньги на протест у них есть.

Подробно о митинге 31 января и главных новостях вокруг него - в материале "Страны".

Митинг 31 января на Лубянке и Старой площади

Новый протест в городах России и Москве начнется в воскресенье в 11 часов по Киеву.

Команда ФБК объясняет это тем, что зимой рано темнеет, а "погулять" хочется подольше. На последний день недели перенесли, чтобы протест был поближе к дате вынесения приговора, который может заменить условный срок Навальному на реальный - 2 февраля.

Сбор будет не на Пушкинской, а на Лубянской и Старой площади.

На Лубянской находится главный офис ФСБ, там от Навального в последний раз собирались в сентябре 2019 года из-за "политических репрессий". На Старой - администрация президента - там находится основной рабочий кабинет Владимира Путина (он работает не на Красной площади, хотя она и совсем рядом).

Расстояние между Лубянской и Старой площадью - 650 метров, 8 минут пешком. Как это выглядит на карте - показываем ниже.

Спустя час после сбора, в 12:00, начнется не митинг, а шествие. На сайте Навального указывается: "Штаб проработает несколько хороших, символически значимых и безопасных маршрутов, и предложит один из них через телеграм-канал". Откуда и куда будут двигаться пока секрет.

Впрочем, точно понятно, что предложенный маршрут будет в самом центре Москвы.

Но уже сейчас можно резюмировать, что:

1. Сбор протестующих назначается конкретно у здания, где работает Путин.

Президент России вряд ли будет встречать митингующих с автоматом у входа, как это делал Лукашенко (тем более, это будет выходной). Но очевидно, что ОМОНа возле АП будет не просто много, а огромное количество - на случай штурма, возможность которого наверняка просчитывает президентская служба охраны.

Здесь очень важно и то, как этот протест будет трактоваться. Например, митинг на Пушкинской площади был просто несанкционированным мероприятием. Беспорядки у АП - совсем другое дело.

Например, если сторонники Навального начнут драться с ОМОНом, чем-нибудь забросают забор или само здание администрации президента, это может трактоваться как статья УК РФ "Действия, направленные на насильственный захват власти". Наказывается уже не штрафом, а тюрьмой - от 12 до 20 лет.

Но в то же время это станет поводом для СМИ на Западе писать о том, что протестующие штурмовали офис Путина.

2. Формат шествия, а не митинга наверняка тоже был выбран не просто так. "Страна" уже рассказывала, что для протестов Навального и Ко всегда характерно отсутствие выступающих.

Люди собираются. Кто-то в толпе начинает кричать лозунг и его секунд на тридцать подхватывают. Если никто не заводит, то собравшиеся молчат. Остается только наблюдать, как кого-то уводят в автозак и за точечными потасовками.

Шествие сработает в плюс для оппозиционеров: ходьба - это хоть какое-то действие. Также она позволит заретушировать малое количество людей, если их, как в прошлый раз, будет порядка 10-20 тысяч на всю многомиллионную Москву.

3. Почему шествие решили направлять на месте с помощью телеграм-канала понятно. Видимо, команда Навального хочет обмануть ОМОН - чтобы на пути не было оцепления. Сработает ли эта задумка - посмотрим в воскресенье. Но уже сегодня против нее есть несколько аргументов.

Во-первых, у Росгвардии тоже есть карта Москвы и они будут примерно понимать, куда могут пойти люди.

Во-вторых, вся затея с курированием шествия через телеграм может пойти коту под хвост, если силовики заглушат Интернет. В Беларуси это уже отработали: митингующие были на улице, а куда идти не знали - не было связи.

Белорусская оппозиция пыталась решать вопрос креативно. Телеграм-канал Нехта призывал минчан, которые живут первых этажах, открывать доступ к домашнему вайфаю, чтобы протестующие подключались через него. В Москве так не получится - в указанных местах почти нет жилых домов.

Требования митинга 31 января. Почему больше не зовут детей

Отдельно остановимся на том, как у Навального приглашают на митинг 31 января и какие требования в него закладываются. На сайте оппозиционера опубликован ролик, который рекламирует протест.

Он начинается со слов самого Навального: "Не бойтесь, выходите на митинги. Выходите не за меня. Выходите за себя и свое будущее..." Потом приводятся кадры толпы людей с предыдущих акций, на них наложен голос Навального. Он говорит, что не готов терпеть, что его "любимой страной управляют жулики и воры".

Завершается промо-ролик тем, что сначала Навальный, а потом толпа скандирует: "Долой царя".

Таким образом у оппозиционера пытаются охватить как можно больше аудитории. Поддерживающие Навального и те, кто против Путина или каких-то элементов политики власти - это необязательно одни и те же люди. Часто это разные люди.

Но у Алексея Навального зазывают и вторую группу тоже. Именно от них на митинге можно услышать что-то из разряда: "Вообще я не за Навального, а требую более качественную медицину". Людей, которые высказываются подобным образом, много. Но на улицу они вышли лишь потому, что митингов по профилю их проблемы в стране не проводится.

Новация протеста 31 января - на него у Навального больше не зазывают детей.

Митинг недельной давности отличался тем, что участвовать там активно агитировали через социальные сети. В результате на Пушкинской собралось очень много подростков в возрасте 15 лет.

Владимир Путин, комментируя ту акцию, призывы к детям назвал терроризмом. "Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь как бы немножко фокус смещается, но по сути это то же самое", - сказал президент России.

После этого высказывания стало понятно, что именно по участию школьников в протесте к оппозиции будут главные претензии. Причем не только у властей, но и общества в целом. Так и получилось.

На неделе стало известно, что Фейсбук, Инстаграм, Твитер, ТикТок, ВКонтакте, Одноклассники и Ютуб будут оштрафованы за то, что не удалили призывы к детям участвовать в протесте. Размер штрафов - до 4 миллионов рублей.

Госдума принялась обсуждать ужесточение ответственности за такое нарушение для оппозиции - до 10 лет тюрьмы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве аргумента напомнил, что за границей во время акций применяют водометы и резиновые пули.

Затем глава штаба Навального Леонид Волков написал в соцсети: "Три раза взвесьте, стоит ли участвовать, если вам нет 18 лет (вас смогут забрать из отдела полиции только родители)".

Вскоре родителям детей он посвятил огромный пост, в котором упомянул еще один фактор - массовое недовольство родителей: "Я видел, что многие из вас искренне переживают и пишут в соцсетях о том, как их пугает политизация детей..." И тут же их за это раскритиковал: "А если вдруг так вышло, что для вас стало сюрпризом, что ваш ребенок интересуется политикой и задает вопросы — то, наверное, это повод побольше с ним провести времени вместе и лучше узнать о его интересах, не так ли?"

Волков долго рассуждает, что же делать, если ребенок хочет выйти на митинг. И в итоге предлагает родителям, чтобы они сказали такое: "Дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя".

То есть по сути Волков заявил так: или отпускайте детей на митинг, или приходите на него сами. И по большому счету призыва к несовершеннолетним не приходить от него не прозвучало. Только "взвесить".

Тем временем против Леонида Волкова возбудили уголовное дело. Статья - о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета. Если его вина будет доказана, он или заплатит штраф от 100 тысяч рублей, или может получить до трех лет тюрьмы.

Обыски из-за коронавируса и финансирование митинга

У ближайшего круга Навального за эту неделю было две новости: плохая и хорошая. Начнем с плохой.

Оказалась, что среди протестующих на митинге 23 января на Пушкинской было 19 больных ковидом (по крайней мере так заявляют власти). Сколько окружающих они заразили - неизвестно. Но команда Навального, так как она этот митинг созывала, теперь будет нести ответственность. Их обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, каждому грозит до 2 лет лишения свободы.

В рамках этого дела в среду провели два десятка обысков у сотрудников ФБК и других активистов. В качестве подозреваемых по делу задержаны юрист Любови Соболь, брат Алексея Навального Олег, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, участница музыкальной группы Pussy Riot Мария Алехина. Жена Навального Юлия осталась на свободе, хотя к ней силовики приходили тоже.

Хорошая новость для команды Навального - на их онлайн-кошелек зашло огромное пожертвование. Напомним, в Фонде борьбы с коррупцией заявляют, что существуют исключительно за счет донатов.

По данным анализатора блокчейна Blockchair, с 18 по 27 января было произведено 136 транзакций. Штаб Навально получил в биткоинах сумму, эквивалентную 12 миллионам рублей или 160 тысячам долларов. Все эти уже деньги были выведены с кошелька и, вероятно, направлены на финансирование протеста.

Впрочем, противники Навального говорят, что основное финансирование идет со стороны западных структур, а также возможности части российских олигархов, недовольных Путиным. Но у оппозиционера это отрицают.

Каким будет размах акций в воскресенье?

Российские власти ведут сейчас активную "профилактику" - задерживают как руководителей акций, так и особенно активных участников митингов, которые дрались с полицейскими.

По итогам акции недельной давности по всей стране были задержаны около 4 тысяч человек. Возбуждены 20 уголовных дел (преимущественно за нападение на ОМОН). К административной ответственности (штрафу) привлечены 267 человек. Составлены протоколы на 173 московских родителей, чьи дети ходили на митинг и были задержаны.

В полиции напомнили, что митинги 31 января несанкционированные. За участие в них грозит штраф от 10 тысяч рублей (3700 в гривнах).

Это, а также довольно жестокие кадры столкновений, которые имели место в минувшую субботу, может уменьшить количество протестующих, которые не готовы к стычкам.

При этом очевидно, что "заряженный" на противостояние с силовиками актив сторонников Навального придет на акции.

Поэтому в целом можно будет ждать плюс-минус того же размаха мероприятий, какой был на прошлой неделе.