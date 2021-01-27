Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект о лишении полномочий всех судей Конституционного суда.

Об этом свидетельствует письмо главы государства председателю парламента Дмитрию Разумкову.

"Согласно со статьей 93 Конституции Украины и статьей 104 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины от 10 февраля 2010 года №1861-VI, отзываю для доработки проект Закона Украины "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству (регистрационный № 4288)", - говорится в письме.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции".

В связи с этим 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда.

Позже Совет Европы предупредил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, что принятие законопроекта президента Зеленского будет "вопиющим нарушением" основного закона.

В свою очередь Венецианская комиссия заключила, что Конституционный суд "не может быть наказан за свои решения, но его работа должна быть улучшена". Таким образом комиссия не поддержала идею о роспуске Конституционного суда.