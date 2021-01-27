Бывшего начальника отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают в мошенничестве и использовании ложных документов, с помощью которых он получил более 30 тысяч гривен материальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

"Чиновник подозревается в: мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК)", - сообщили в бюро.

В ходе следствия выяснилось, что работник НАБУ, которому объявили о подозрении, подговорил врача выдать ему лист о нетрудоспособности, который не соответствовал действительности. С помощью этого документа чиновник и получил страховые выплаты и материальную помощь общей суммой более 30 тысяч гривен.

Как оказалось, сотрудник НАБУ находился в Киеве, во время якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в медучреждение и потом продолжал действие "больничного". Во время изъятия документов в больнице выяснилось, что медицинская документация о прохождении лечения отсутствует, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ.

"Одновременно, следователи ГБР сообщили о подозрении вышеуказанному врачу в служебной подделке, то есть в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - объяснили в ГБР.

По данным "Страны", речь идет о Владимире Новикове, которые ранее руководил первым отделом детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Его считают приближенным к главе НАБУ Артему Сытнику.

Напомним, в ГБР сообщили, что экс-чиновник ВСУ присвоил 3 миллиона гривен, выделенных на строительство казарм в Полтаве.

Также сообщалось, что бывший чиновник из ВСУ присвоил более 20 миллионов гривен при закупке квартир для военнослужащих.