Днем в среду, 27 января, в Москве в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом, пришли с обыском.

Об этом в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный (брат Алексея Навального - Ред.). В рамках какого дела и на каком основании, мы не знаем", - написал Жданов.

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже 18 января суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Он находится в московском СИЗО "Матросская тишина".

На прошлых выходных митинги в поддержку оппозиционера проходили по всей России. А 25 января в штабе Навального пообещали создать "российскую Нехту" и назвали новые даты акций протеста.