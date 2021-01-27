В Париже отменили административный штраф в размере 90 000 евро, который был наложен на мэрию Парижа за назначение большого количества женщин на руководящие должности в 2018 году.

Об этом заявила министр государственной службы Амели где Моншален, пишет Le Figaro.

Министр сообщила мэру Парижа Анн Идальго, что "этот штраф не подлежит уплате" и призвала ее "направить эти средства на поддержку этой положительной динамики".

Анн Идальго прибыла утром в среду, 27 января, в штаб-квартиру министерства в столице Франции в сопровождении нескольких женщин, назначенных ею же.

"Нам нужно предоставить гораздо больше возможностей женщинам получить доступ к ответственным должностям", - добавила мэр.

Напомним, в середине декабря 2020 года мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие должности. Французская столица должна была перечислить в бюджет крупную сумму штрафа.

Также мы рассказывали, что во Франции за дискриминацию по признаку акцента человека назначили уголовное наказание. Теперь за такие действия можно на три года попасть в тюрьму и получить штраф в размере 45 000 евро (около 1,5 млн грн).