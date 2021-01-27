В Украине могут расширить перечень товаров, которые запрещены для пересылки в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список могут попасть алкогольные напитки и табачные изделия.

Соответствующий законопроект №4279 поддержали за основу 346 народных депутатов в ходе заседания Верховной Рады в среду, 27 января.

В указанном законопроекте предлагается ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. То есть работники почтовой связи и экспресс-перевозчики должны будут подавать временные и дополнительные реестры.

В документе определяется информация, которую должны содержать такие реестры, а также сроки их предоставления таможенном органу. Форма декларирования должны будет быть исключительно письменная.

Кроме того, законопроект увеличивает список товаров, которые запрещено пересылать в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список могут попасть алкогольные напитки и/или табачные изделия, вне зависимости от их стоимости.

Также предлагается расширить перечень документов, при помощи которых граждане Украины могут подтвердить фактурную стоимость товаров с учетом вызовов электронной коммерции.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому повышается необлагаемая стоимость международных посылок с 100 евро до 150 евро (приблизительно с 3 400 грн до 5 100 грн по курсу).

Также сообщалось, что на "Укрпочте" разрешили отправлять и получать посылки с помощью цифрового паспорта из "Дии".