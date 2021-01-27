Сегодня, 27 января, президент России Владимир Путин заявил, что Европа и Россия должны быть вместе, так как обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами".

Об этом он сообщил в ходе международного экономического форума в Давосе.

По словам лидера РФ, у Европы и России общая культура и, по сути, это "одна цивилизация".

В частности, он напомнил, что французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала.

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе", - говорит Путин, добавив, что с этим "трудно не согласиться", так как РФ придерживается "точно такой же точки зрения и позиции".

К тому же он рассказал, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

"Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии… Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", - сообщил президент России.



Ранее "Страна" приводила, о чем Путин впервые за 11 лет говорил на международном экономическом форуме в Давосе.

Также напомним, что накануне состоялся первый телефонный разговор Путина с президентом Джо Байденом, где лидеры договорились о продлении ядерного договора СНВ-3.